EEUU ataca otro buque que se dirigía a Irán

EEUU ataca otro buque que se dirigía a Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 08:00:10
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Teherán, Irán, a 16 de julio 2026.- El Ejército de Estados Unidos atacó a un buque petrolero con bandera de Curazao que se dirigía hacia un puerto iraní.

Según un comunicado del Comando Central estadounidense (Centcom), la embarcación ignoró varias advertencias e incumplió con el bloqueo naval impuesto por las Fuerzas Armadas de Washington.

Además, en el boletín de prensa, la rama del Ejército encargada de las acciones militares en el Medio Oriente indicó que el buque comercial M/T Belma fue detectado mientras transitaba por aguas internacionales con destino a la isla de Kharg, uno de los principales centros petroleros de Irán.

De acuerdo con la información proporcionada, un avión estadounidense disparó misiles Hellfire contra la chimenea de la embarcación, lo que dejó al buque fuera de operación y obligó a detener su ruta hacia territorio persa.

Igualmente un buque destructor de la Armada de EEUU lanzó ataques contra el petrolero cuando traspasó el bloqueo.

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