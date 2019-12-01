EEUU ataca otra lancha presuntamente cargada con estupefacientes; hay dos muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 13:20:22

Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de diciembre 2025.- El personal del Comando Sur de Estados Unidos desplegado en el Pacífico Oriental, hundió otra lancha presuntamente cargada con estupefacientes y ultimó a sus dos tripulantes, como parte del operativo “Lanza del Sur”.

La rama del Ejército estadounidense compartió en redes sociales el video en el que se puede apreciar el momento en que la artillería destruye la embarcación.

Asimismo, en el mensaje que acompaña la grabación, el Southcom aseguró que los dos “narcoterroristas” que viajaban en la nave perdieron la vida en el ataque.

De igual forma, indicaron que la acción se llevó a cabo por orden del jefe del Departamento de Guerra, Pete Hegseth.