EEUU asegura que no está en guerra con Venezuela; niegan ocupación del país

EEUU asegura que no está en guerra con Venezuela; niegan ocupación del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 14:46:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nueva York, Estados Unidos, a 5 de enero 2026.- Estados Unidos negó ante el Consejo de Seguridad de la ONU estar en guerra “contra Venezuela” y descartó que el operativo militar en dicho territorio suponga una ocupación.

“No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país”, aseguró Mike Waltz, embajador estadounidense ante el organismo internacional.

Asimismo, el representante de la Unión Americana defendió la detención Nicolás Maduro, al asegurar que su Ejército capturó a “un narcotraficante” que será juzgado por los tribunales por “los delitos cometidos contra el pueblo estadounidense durante los últimos quince años”.

Además, Waltz acusó al líder chavista de ser un “presidente ilegitimo”.

El embajador acusó al líder venezolano y “a sus compinches” de haber “manipulado el sistema electoral venezolano para mantener su control ilegítimo del poder”.

“Si la ONU y los estados reunidos en este consejo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y el mismo trato que a un presidente o jefe de Estado democráticamente, ¿qué tipo de organización es esta?”, planteó el representante estadounidense.

Noventa Grados
Más información de la categoria
La SSP Michoacán garantiza seguridad para los Reyes Magos
Localizan cuatro cuerpos dentro de un rancho en Sayula de Alemán, Veracruz
En el 2025 certificación vehicular reforzaron la prevención del delito: FGE
Policías de CDMX abaten a hombre que amagó a su esposa con arma de fuego
Más información de la categoria
Asume Delcy Rodríguez la presidencia provisional de Venezuela
Revela Sheinbaum llamadas con Petro y Pedro Sánchez tras ataque a Venezuela; llama a la unidad nacional
Maduro se declara inocente en EEUU; "Sigo siendo presidente", manifiesta en audiencia
Delicado, comunicador agredido en Uruapan este domingo, expone Bedolla
Comentarios