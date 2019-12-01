EEUU asegura que no está en guerra con Venezuela; niegan ocupación del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 14:46:28

Nueva York, Estados Unidos, a 5 de enero 2026.- Estados Unidos negó ante el Consejo de Seguridad de la ONU estar en guerra “contra Venezuela” y descartó que el operativo militar en dicho territorio suponga una ocupación.

“No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país”, aseguró Mike Waltz, embajador estadounidense ante el organismo internacional.

Asimismo, el representante de la Unión Americana defendió la detención Nicolás Maduro, al asegurar que su Ejército capturó a “un narcotraficante” que será juzgado por los tribunales por “los delitos cometidos contra el pueblo estadounidense durante los últimos quince años”.

Además, Waltz acusó al líder chavista de ser un “presidente ilegitimo”.

El embajador acusó al líder venezolano y “a sus compinches” de haber “manipulado el sistema electoral venezolano para mantener su control ilegítimo del poder”.

“Si la ONU y los estados reunidos en este consejo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y el mismo trato que a un presidente o jefe de Estado democráticamente, ¿qué tipo de organización es esta?”, planteó el representante estadounidense.