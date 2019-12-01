EEUU asegura que ha atacado más de 3 mil objetivos en primera semana de guerra contra Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 09:19:32

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de marzo 2026.- El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) aseguró que ha atacado más de 3 mil objetivos en Irán y ha destruido o dañado más de 43 embarcaciones.

Según la actualización más reciente, durante sus operaciones en Medio Oriente, las Fuerzas Armadas estadounidenses ampliaron el número de sitios alcanzados, en comparación al resumen anterior.

Entre los objetivos se encuentran importantes infraestructuras militares, como los cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria (IRGC) y de las fuerzas aeroespaciales del IRGC o diversos centros de comando y control.

De igual forma, el Centcom informó sobre ataques contra sistemas integrados de defensa aérea, sitios de misiles balísticos, sitios de misiles antibuque y embarcaciones y submarinos de la Armada iraní.

En ese sentido, el comandante Brad Cooper, dijo que los ataques iraníes con misiles cayeron un 90 %, mientras que los que emplean drones disminuyeron hasta un 83 %.