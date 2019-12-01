EEUU asegura ante la ONU que impondrá "sanciones al máximo" contra Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 10:17:06
Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de diciembre 2025.- Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseguró ante el Consejo de Seguridad que su país impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela tras el bloqueo del Gobierno estadounidense a petroleros sancionados y la interceptación de varios buques en el mar Caribe.

“Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cartel de los Soles, designado como organización terrorista por EE.UU.”, aseveró el funcionario estadounidense.

Asimismo, Waltz reiteró que Donald Trump, ha sido “muy claro” en su intención de usar “todo el poder y la fuerza de EE.UU. para enfrentar y erradicar estos carteles de la droga, que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo”.

Cabe mencionar que fue Venezuela quien pidió la reunión con carácter urgente ante el Consejo, luego del bloqueo impulsado por el líder republicano contra buques petroleros.

Según Waltz, estos petroleros operan como “el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo”, y además financian al Cartel de los Soles.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, “es responsable de utilizar estos recursos y sus beneficios para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa“, apuntó el embajador de EEUU.

