EEUU aprueba venta de armamento de "emergencia" para Israel por más de 150 mdd

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 13:20:29

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de marzo 2026.- El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS), aprobó la venta de "emergencia" de 12 mil carcasas de bombas a Israel, por un total de 151.8 millones de dólares.

La venta equivale a mil libras (470 kilogramos) de casquillos de bombas y fue avalada por la oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado, según un comunicado de prensa.

"La venta propuesta mejorará la capacidad de Israel para hacer frente a amenazas actuales y futuras, fortalecerá su defensa del territorio nacional y servirá como elemento disuasorio frente a amenazas regionales", dijo la dependencia en la nota de prensa.

Además del armamento, la transacción incluirá servicios de apoyo técnico, logístico y de ingeniería del Gobierno estadounidense y de contratistas, remarcó el comunicado.

Por otra parte, las principales empresas de defensa estadounidenses acordaron cuadruplicar la producción de armas avanzadas, afirmó el presidente Donald Trump en una publicación en redes sociales.