EE.UU. analiza extender permiso para compra de petróleo ruso por alza en precios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 15:39:17

Washington D.C., 10 de abril de 2026.- Estados Unidos podría extender el permiso que permite a algunos países comprar petróleo ruso, a pesar de las sanciones, en un intento por frenar el aumento en los precios de la energía a nivel global.

La medida está siendo evaluada por la administración del presidente Donald Trump, en medio de un contexto de tensión internacional que ha encarecido el petróleo y el gas tras el conflicto en Irán.

Actualmente, existe una licencia temporal emitida el 12 de marzo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que autoriza la compra de crudo ruso que quedó varado en el mar. Sin embargo, este permiso está por vencer el 11 de abril, por lo que autoridades estadounidenses ya consideran extenderlo.

En días recientes, el enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, visitó Estados Unidos y señaló que una prórroga permitiría liberar hasta 100 millones de barriles de petróleo, una cantidad equivalente a aproximadamente un día de producción mundial.

De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunió con Trump el pasado 9 de abril y ambos coincidieron en que extender la medida sería conveniente. Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni el Tesoro han confirmado oficialmente esta decisión.

El alza en los precios energéticos se intensificó después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero. Como respuesta, Teherán cerró el Estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Aunque ampliar este permiso podría ayudar a estabilizar los precios, también genera preocupación entre algunos aliados de Estados Unidos, que advierten que flexibilizar las sanciones podría reducir la presión económica sobre Rusia entorno a la guerra en Ucrania.