EEUU afirma que España aceptó cooperar militarmente; el país europeo lo niega

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 08:39:29

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de marzo 2026.- La Casa Blanca aseguró que el gobierno de España acordó cooperar con el Ejército de Estados Unidos en la ofensiva contra Irán, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con aplicar un embargo comercial total.

“Con respecto a España, creo que escucharon ayer el mensaje del presidente (Trump), alto y claro, y tengo entendido que, en las últimas horas, (las autoridades españolas) han acordado cooperar con el Ejército estadounidense”, dijo la portavoz Karoline Leavitt en rueda de prensa.

No obstante, desde Madrid, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, rechazó y desmintió la versión de la funcionaria estadounidense.

“Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Medio Oriente, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma”, aseguró en entrevista radiofónica.

Albares comentó que no tiene “la menor idea” de dónde sacó dicha información la portavoz Karoline Leavitt.

En ese sentido, declaró que su país no ha cambiado “en absoluto” su posición al respecto y reiteró que el país dice “no a la guerra”, posición respaldada por “muchos colegas europeos”.