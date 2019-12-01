EEUU acusa formalmente a Maduro y su esposa de 4 cargos federales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 08:47:13

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de enero 2026.- El gobierno de Estados Unidos, acusó formalmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, de cuatro cargos por terrorismo y narcotráfico, entre otros.

Lo anterior, lo informó la jefa del Departamento de Justicia (DOJ), Pam Bondi, quien aseguró que la pareja presidencial responderá ante la ley.

"Pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses", declaró la fiscal general.

Cabe recordar que el mandatario venezolano y su esposa fueron capturados y extraídos de Venezuela en una operación militar estadounidense, que se desarrolló durante la noche del 2 de enero y la madrugada del día siguiente en la ciudad de Caracas.