ECDC vigila fallecimiento de trabajadora de laboratorio en Rusia por sospecha de peste neumónica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 21:53:37

Moscú, Rusia, 6 de octubre de 2026.- Autoridades sanitarias internacionales mantienen bajo vigilancia el caso de una trabajadora de un laboratorio de la región rusa de Irkutsk, quien murió el pasado 2 de octubre a causa de una neumonía. Hasta el momento, se desconoce el origen de la enfermedad.

El caso llamó la atención debido a que la mujer laboraba en un centro dedicado al estudio de patógenos peligrosos y existe la posibilidad de que se trate de peste neumónica, sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que la enfermedad haya sido la causa de su muerte.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) indicó que, con los datos disponibles, no se han detectado contagios derivados del caso ni señales de una transmisión constante entre personas. Por ello, el organismo considera que actualmente no hay indicios de una propagación amplia de la enfermedad.

La peste neumónica es una infección provocada por la bacteria Yersinia pestis que puede transmitirse mediante partículas respiratorias, principalmente cuando existe un contacto cercano con una persona enferma. Aunque se trata de una enfermedad grave, puede ser atendida con antibióticos si se diagnostica y trata oportunamente.

Ante la sospecha de un caso, el ECDC recomienda mantener aislados a los pacientes, brindarles atención médica especializada y localizar a las personas que tuvieron contacto cercano con ellos para darles seguimiento.

El caso también provocó una alerta de las autoridades estadounidenses. En Rusia, el Kremlin pidió evitar especulaciones y remitirse a la información proporcionada por las autoridades sanitarias del país, que han señalado que se trata de una neumonía de causa todavía desconocida.

Mientras continúan las investigaciones para determinar qué provocó el fallecimiento, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia sobre las personas que estuvieron en contacto con la trabajadora.

Hasta el momento, no se ha confirmado un brote de peste neumónica en la región de Irkutsk.