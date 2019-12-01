Dron se impacta contra edificio en centro financiero de Dubái

Dron se impacta contra edificio en centro financiero de Dubái
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 12:17:33
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos, a 13 de marzo 2026.- Un dron se estrelló contra el Dubái Creek Harbour Tower, ubicado en el centro financiero de Dubái, en donde dejó daños materiales en la fachada.

Tras el impacto se desató un incendio en la estructura, por lo que la torre fue evacuada; hasta el momento no se reportan personas heridas.

Por su parte, la oficina de prensa de Dubái confirmó a través de su cuenta en X que un dron se estrelló contra un edificio en la zona del puerto.

Cabe mencionar que el incidente ocurre en medio de las tensiones en Medio Oriente, donde Irán ha lanzado varios ataques contra aliados de Estados Unidos e Israel, aunque las autoridades no han confirmado que el artefacto proviniera de Teherán.

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