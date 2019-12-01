Autor: Redacción / Imagen ilustrativa / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 19:38:28

Varsovia, Polonia, 24 de noviembre de 2026.- Un dron ruso ingresó brevemente al espacio aéreo de Polonia durante la madrugada de este martes, en medio de un ataque contra el oeste de Ucrania, lo que provocó una protesta diplomática por parte del gobierno polaco.

De acuerdo con las autoridades, las Fuerzas Armadas detectaron y siguieron el recorrido del aparato en la zona de Dorohusk. Aunque se autorizó su derribo, los militares decidieron no disparar debido a que el dron cambió su trayectoria hacia el este y existía riesgo de provocar daños colaterales.

El viceministro de Defensa, Pawel Zalewski, consideró que la incursión pudo haber sido intencional. Por su parte, el Ministerio de Exteriores convocó al embajador ruso, Georgui Mijno, para expresar formalmente su inconformidad por lo ocurrido.

El incidente se registra apenas cuatro días después de que misiles y un dron rusos impactaran en el sureste de Polonia, el pasado 20 de noviembre. Este caso continúa bajo investigación de la fiscalía y la gendarmería militar.