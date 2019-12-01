Dron ruso impacta escuela durante ataque en Kiev, Ucrania

Dron ruso impacta escuela durante ataque en Kiev, Ucrania
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Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 22:43:11
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Kiev, Ucrania, 1 de octubre de 2026.- Un dron ruso impactó una escuela en Kiev, Ucrania, y provocó daños en la fachada de ladrillo del edificio. Durante el ataque, estudiantes y personal educativo se encontraban resguardados en refugios.

En el lugar había 104 niños y 60 miembros del personal, quienes resultaron ilesos, informó Serhii Moverko, jefe de la Administración Estatal del Distrito de Solomianskyi.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se pronunció sobre el ataque y visitó la zona afectada, donde agradeció a los trabajadores de la escuela por las acciones que permitieron poner a salvo a los estudiantes y al personal. Asimismo, condenó el ataque.

“Atacar escuelas y jardines de infancia es una táctica deliberada de los rusos, que convierten la vida cotidiana en un objetivo”, expresó Zelenski, quien señaló que su gobierno trabaja para fortalecer la defensa antiaérea y aumentar la producción de interceptores ucranianos contra los drones Shahed, con el objetivo de proteger a las ciudades y comunidades.

El ataque no dejó víctimas mortales ni personas heridas y únicamente provocó daños materiales en el inmueble. Los 104 niños y 60 empleados que se encontraban en los refugios fueron puestos a salvo.

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