Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 21:05:52

Kiev, Ucrania, 19 de noviembre de 2026.- Un dron impactó en un edificio ubicado detrás de la embajada de Países Bajos en Kiev, lo que provocó daños menores en las instalaciones diplomáticas. El incidente ocurrió este jueves 19 de noviembre, durante una serie de ataques aéreos contra la capital ucraniana.

El ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, confirmó el incidente y señaló que ningún integrante del personal resultó herido. Entre los daños reportados se encuentran ventanas rotas, afectaciones a vehículos y a un puesto de seguridad.

El impacto ocurrió durante una oleada de ataques rusos con drones contra Kiev. De acuerdo con los reportes, las ofensivas dejaron al menos una persona sin vida en el distrito de Podil y varios heridos en distintos puntos de la ciudad.

Por otra parte, también se reportaron afectaciones en instalaciones diplomáticas de Austria y Suecia y explosiones cerca de edificios gubernamentales ucranianos. Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por los ataques.

El gobierno neerlandés calificó el incidente como inaceptable y convocó al embajador ruso en La Haya para exigir explicaciones. El hecho ocurrió dos días después de que la empresa neerlandesa Destinus confirmara que sus misiles Ruta fueron utilizados por Ucrania durante el ataque contra el puente de Crimea.