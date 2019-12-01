Dos ataques simultáneos reportados en Cali, Colombia dejan al menos 13 muertos y decenas de heridos; el presidente los cataloga como ataques terroristas 

Dos ataques simultáneos reportados en Cali, Colombia dejan al menos 13 muertos y decenas de heridos; el presidente los cataloga como ataques terroristas 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 17:57:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Bogotá, Colombia, a 21 de agosto de 2025.- Este jueves, dos ataques simultáneos fueron reportados en Colombia, los cuales han dejado al menos 13 personas fallecidas y decenas de heridos, ante esto, Gustavo Petro, presidente colombiano informó vía “X”, que ocho policías perdieron la vida y ocho más se encuentran gravemente heridos, atribuyendo este ataque a las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El primero de los ataques ocurrió en Cali, Colombia, en la zona rural de Amalfi, el cual aseguran fue un ataque directo, ya que un helicóptero de la policía, que se dirigía a llevar personal para la eliminación de cultivos de hoja de coca en la zona antes mencionada, fue derribado en pleno vuelo por un dron, dejando como saldo 8 policías muertos y 8 más gravemente heridos, el presidente ante esto, indicó que los presuntos responsables fueron las disidencias de las FARC, aunque también sospechan del Clan del Golfo, ya que indican que este ataque fue en represalia a las distintas incautaciones que han realizado y estaban por realizar en los cultivos de hoja de coca, de algún grupo delictivo que opera en dicho lugar. 

El segundo de los ataques ocurrió en una escuela militar de aviación dentro de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, en la cual, hubo una detonación de un carro bomba, dejando como saldo al menos 5 personas fallecidas y 36 heridas, al parecer, todos civiles. 

Tras darse a conocer los dos ataques simultáneos, el presidente Petro, pidió al mundo que considere como terroristas a la “junta del narcotráfico”, organización que hasta el día de hoy no se saben detalles públicos, pero aseguran, esta se encarga de dirigir distintas facciones de las disidencias de las FARC y del Clan del Golfo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece adulto mayor durante función de cine en Monterrey, Nuevo León
Operativo federal acaba con red de tráfico de armas en Edomex, Jalisco y Nayarit: Hay 14 detenidos
Localizan niña abandonada al interior de un departamento en la CDMX
Cae Juan “R”, sujeto presuntamente implicado en red de trata de personas y abuso infantil en Tamaulipas; compartió más de 10 mil imágenes vía redes sociales 
Más información de la categoria
Operativo federal acaba con red de tráfico de armas en Edomex, Jalisco y Nayarit: Hay 14 detenidos
Policía de Tingambato dirigía banda de secuestradores ligada a grupo armado de Michoacán: Mataron a víctima pese a pago de 2 millones y siguieron extorsionando a la familia 
Renuncia abogado de familiares de los 43 de Ayotzinapa; se uniría a grupo de trabajo de Hugo Aguilar
Hallan fosa clandestina en panteón de Tlaquepaque, Jalisco; fiscalía duda de versión de madres buscadoras
Comentarios