Dos ataques simultáneos reportados en Cali, Colombia dejan al menos 13 muertos y decenas de heridos; el presidente los cataloga como ataques terroristas 

Bogotá, Colombia, a 21 de agosto de 2025.- Este jueves, dos ataques simultáneos fueron reportados en Colombia, los cuales han dejado al menos 13 personas fallecidas y decenas de heridos, ante esto, Gustavo Petro, presidente colombiano informó vía “X”, que ocho policías perdieron la vida y ocho más se encuentran gravemente heridos, atribuyendo este ataque a las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El primero de los ataques ocurrió en Cali, Colombia, en la zona rural de Amalfi, el cual aseguran fue un ataque directo, ya que un helicóptero de la policía, que se dirigía a llevar personal para la eliminación de cultivos de hoja de coca en la zona antes mencionada, fue derribado en pleno vuelo por un dron, dejando como saldo 8 policías muertos y 8 más gravemente heridos, el presidente ante esto, indicó que los presuntos responsables fueron las disidencias de las FARC, aunque también sospechan del Clan del Golfo, ya que indican que este ataque fue en represalia a las distintas incautaciones que han realizado y estaban por realizar en los cultivos de hoja de coca, de algún grupo delictivo que opera en dicho lugar.

El segundo de los ataques ocurrió en una escuela militar de aviación dentro de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, en la cual, hubo una detonación de un carro bomba, dejando como saldo al menos 5 personas fallecidas y 36 heridas, al parecer, todos civiles.

Tras darse a conocer los dos ataques simultáneos, el presidente Petro, pidió al mundo que considere como terroristas a la “junta del narcotráfico”, organización que hasta el día de hoy no se saben detalles públicos, pero aseguran, esta se encarga de dirigir distintas facciones de las disidencias de las FARC y del Clan del Golfo.