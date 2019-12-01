Donald Trump señaló a Venezuela como organización extremista extranjera; bloqueará todos los buques petroleros autorizados

Donald Trump señaló a Venezuela como organización extremista extranjera; bloqueará todos los buques petroleros autorizados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 22:40:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 16 de diciembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló al gobierno de Venezuela como organización terrorista extranjera, además de que ordenó un bloqueo de todos los petroleros autorizados que entran y salen del país latinoamericano hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras, así como otros activos que supuestamente les robaron.

“Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Está solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron antes. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, expresó el mandatario estadounidense.

“Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”.

“Este país no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente”, aseveró Trump.

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bomba en Coahuayana fue detonada a distancia, informa la Fiscalía de Michoacán: lo atribuye a guerra por el control de la Costa
En Apatzingán, Michoacán: Aprehenden a presunto responsable del delito extorsión, en agravio de comerciantes
Dan sentencia de 70 años de prisión a la exalcaldesa de Amanalco por homicidio de síndico
Asegura la FGE de Michoacán 60 caninos víctimas de maltrato animal en inmueble del Centro de Morelia
Más información de la categoria
Bomba en Coahuayana fue detonada a distancia, informa la Fiscalía de Michoacán: lo atribuye a guerra por el control de la Costa
Desapariciones en México, el grito entre el silencio: más de 17 mil desaparecidos en el gobierno de Sheinbaum; crisis se concentra en el Valle de México, Sinaloa y Michoacán 
Balas, drones y extranjeros armados: Dejan grave a venezolano tras enfrentamiento en Apatzingán, Michoacán 
Michoacan en alerta: Operativo destapa arsenal explosivos y redes criminales; plan federal intensifica cerco en zonas aguacateras y limoneras
Comentarios