Donald Trump incrementa el 25% a los aranceles de productos de Corea del Sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 21:13:00

Washington, Estados Unidos, a 26 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes un incremento de hasta 25 por ciento en los aranceles a productos surcoreanos, especialmente en los sectores automotriz, maderero y farmacéutico.

El mandatario justificó la medida al señalar que la legislatura de Corea del Sur no ha cumplido con los compromisos establecidos en el acuerdo comercial firmado con Washington.

“La Legislatura de Corea del Sur no está cumpliendo su Acuerdo con Estados Unidos”, expresó Trump a través de una publicación en Truth Social.

“Debido a que la Legislatura de Corea (del Sur) no ha promulgado nuestro Acuerdo Comercial Histórico, lo cual es su prerrogativa, por la presente estoy aumentando los ARANCELES a Corea del Sur sobre Autos, Madera, fármacos y todos los demás ARANCELES Recíprocos, de 15 a 25 por ciento”, añadió el republicano.