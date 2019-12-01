Donald Trump incrementa el 25% a los aranceles de productos de Corea del Sur

Donald Trump incrementa el 25% a los aranceles de productos de Corea del Sur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 21:13:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 26 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes un incremento de hasta 25 por ciento en los aranceles a productos surcoreanos, especialmente en los sectores automotriz, maderero y farmacéutico.

El mandatario justificó la medida al señalar que la legislatura de Corea del Sur no ha cumplido con los compromisos establecidos en el acuerdo comercial firmado con Washington.

“La Legislatura de Corea del Sur no está cumpliendo su Acuerdo con Estados Unidos”, expresó Trump a través de una publicación en Truth Social.

“Debido a que la Legislatura de Corea (del Sur) no ha promulgado nuestro Acuerdo Comercial Histórico, lo cual es su prerrogativa, por la presente estoy aumentando los ARANCELES a Corea del Sur sobre Autos, Madera, fármacos y todos los demás ARANCELES Recíprocos, de 15 a 25 por ciento”, añadió el republicano.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de un elemento del Ejército Mexicano al fondo de la presa Sanalona en Culiacán, Sinaloa
Cae palenque clandestino en Zamora, Michoacán: Más de 250 personas sorprendidas en peleas ilegales de gallos
Perros pitbull ingresan a secundaria de Minatitlán, Veracruz; atacaron a estudiantes, dejando un saldo de 7 heridos
La SSP asegura arma, explosivos e incinera plantas de hierba verde; hay 2 detenidos, en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Ante el descenso de temperaturas, modifican los horarios escolares en el nivel básico de Sonora
Despidos en Apatzingán son represalia por protesta, acusa sindicato; Finanzas municipales están sanas
Jóvenes en shock, honran a víctimas tras ataque en la localidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato
Canal Chapultepec, prioridad para el rescate del lago de Pátzcuaro en 2026: Secma 
Comentarios