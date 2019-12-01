Donald Trump critica a Zelenski por ataques ucranianos contra refinerías rusas

Donald Trump critica a Zelenski por ataques ucranianos contra refinerías rusas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 16:41:28
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Washington, Estados Unidos, 10 de octubre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas críticas contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por los ataques de Ucrania contra refinerías de combustible en Rusia y consideró que el país necesita un nuevo mandatario que esté dispuesto a negociar el fin de la guerra.

Trump aseguró que Zelenski ha dejado pasar oportunidades para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, por lo que sugirió que Ucrania busque un líder capaz de llegar a un entendimiento con Moscú.

El mandatario estadounidense también cuestionó los bombardeos contra instalaciones petroleras rusas, al argumentar que podrían afectar el suministro de diésel a nivel mundial y provocar problemas para sectores como el agrícola y ganadero.

Las declaraciones fueron rechazadas por el ministro de Exteriores de Ucrania, Andriy Sibiga. Trump, por su parte, responsabilizó al Gobierno ucraniano de no haber logrado un acuerdo para terminar la guerra y afirmó que el conflicto pudo haberse evitado.

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