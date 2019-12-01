Donald Trump confirma el fallecimiento del líder supremo de Irán, Alí Jamenei

Washington D. C., Estados Unidos, 28 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, apenas unas horas después de la llamada “Operación Furia Épica”.

El mandatario dio a conocer la información mediante una publicación en Truth Social, donde aseguró que el fallecimiento del dirigente iraní abre una oportunidad para que la población de ese país “recupere su nación”. También afirmó que la muerte de Jamenei representa un acto de justicia para Estados Unidos y para otras personas en el mundo que, según dijo, fueron víctimas de sus decisiones.

En su mensaje, Trump calificó a Jamenei como una de las figuras más negativas de la historia y lo responsabilizó de actos violentos que afectaron a ciudadanos de distintos países.

Durante décadas, Jamenei se mantuvo como la máxima autoridad política y religiosa en la República Islámica de Irán. Analistas lo describen como un dirigente con gran capacidad estratégica, que consolidó el poder del sistema teocrático iraní y enfrentó diversas crisis internas y presiones internacionales a lo largo de su liderazgo.