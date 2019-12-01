Donald Trump califica a Maduro de ser una persona violenta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 17:12:27

Washington, Estados Unidos, a 6 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien calificó como una persona “violenta” y lo acusó de cometer asesinatos y actos de tortura, sin presentar pruebas que respalden dichas afirmaciones.

Durante una intervención ante legisladores del Partido Republicano, Trump también ironizó sobre la forma de bailar de Maduro, asegurando que intenta copiar sus propios movimientos, aunque admitió que su esposa, Melania Trump, no es partidaria de su estilo al bailar.

El mandatario estadounidense hizo estas declaraciones en el Centro de Artes Kennedy, en Washington, recinto que recientemente fue renombrado como Centro Trump-Kennedy. Ahí, aludió nuevamente a la figura del líder venezolano y celebró lo que describió como su “captura”, sin detallar los supuestos planes de Estados Unidos para ejercer algún tipo de control político sobre Venezuela.

Trump afirmó que en Caracas existe una presunta “cámara de tortura” y reiteró sus señalamientos contra Maduro, aunque no ofreció evidencia concreta. Asimismo, se refirió al comportamiento público del presidente venezolano, quien en meses recientes apareció en actos oficiales bailando al ritmo de un remix electrónico de su consigna “No War, Yes Peace”.

De acuerdo con reportes del diario The New York Times, estas apariciones festivas habrían generado molestia en la Casa Blanca, especialmente mientras fuerzas estadounidenses mantenían presencia militar en el Caribe desde septiembre de 2025, lo que presuntamente influyó en decisiones posteriores de Washington.

Trump, de 79 años, es conocido por bailar la canción “Y.M.C.A.” en sus eventos políticos, una coreografía que ha sido ampliamente replicada y parodiada tanto por simpatizantes como por críticos en redes sociales.