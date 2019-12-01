Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 21:20:28

Washington, Estados Unidos, 19 de noviembre de 2026.- El presidente Donald Trump terminó su gira por Asia sin reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, como había dejado abierta la posibilidad de hacerlo durante su visita a la región.

En una entrevista con NBC News, el mandatario estadounidense explicó que su agenda estuvo demasiado ocupada y que no hubo oportunidad de organizar el encuentro. Sin embargo, aseguró que espera reunirse con Kim en algún momento.

Trump había mencionado la posibilidad de encontrarse con el líder norcoreano durante la cumbre de la APEC, en la que también participaron los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin.

La posibilidad de una reunión también había generado interés debido a las declaraciones de Kim Yo Jong, hermana del mandatario norcoreano, quien a principios de noviembre aseguró que su país no tenía motivos para retomar las conversaciones con Washington mientras mantuviera una postura que considera hostil.

Pese a que el encuentro no se concretó, Trump aseguró que la posibilidad de hablar con Kim sigue abierta