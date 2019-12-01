Donald Trump amenaza con "detener permanentemente migración" desde naciones más pobres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 10:46:42
Washington, Estados Unidos, 28 de noviembre del 2025.- En la noche de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump lanzó un mensaje contundente en redes sociales, donde prometió “detener permanentemente la migración” desde las naciones más pobres.

Su discurso ocurrió pocas horas después del tiroteo registrado el miércoles, en el que dos miembros de la Guardia Nacional —desplegados en Washington, D.C. por órdenes del propio mandatario— fueron atacados. Uno de ellos falleció antes de que Trump ofreciera un mensaje por videollamada a las tropas.

El presunto responsable del ataque fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra en Afganistán y que ahora enfrenta cargos por el tiroteo. El caso desató nuevas críticas del presidente sobre la política migratoria del país.

En su plataforma Truth Social, Trump aseguró que “la mayoría” de los extranjeros residentes en Estados Unidos “dependen de la asistencia social” y provienen de “naciones fallidas, prisiones, instituciones mentales, pandillas o cárteles”. Según él, este sector es responsable del aumento del crimen en varias regiones del país, afirmando que la inmigración es “la principal causa de disfunción social”.

En un mensaje irónico por el Día de Acción de Gracias, Trump deseó una feliz celebración a los “grandes ciudadanos y patriotas estadounidenses” que, dijo, han permitido que el país sea “dividido, desorganizado, golpeado y ridiculizado” debido a posturas “políticamente correctas” y una política migratoria que calificó como “simplemente estúpida”.

