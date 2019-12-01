Donald Trump amenaza con arancel del 5% a México si no cumple con Tratado de Aguas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 08:58:32

Washington, Estados Unidos, 9 de diciembre del 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que autorizó la documentación para imponer un arancel del 5% a México si el país no libera de manera inmediata 246 millones 600 mil metros cúbicos de agua, pendientes según el Tratado de Aguas de 1944.

A través de su red Truth Social, Trump acusó que México mantiene un adeudo acumulado de más de 986 millones 400 mil metros cúbicos en los últimos cinco años, lo que —aseguró— ha provocado graves afectaciones a los cultivos y al ganado de Texas.

“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados serán nuestros agricultores. México tiene que solucionar esto ya”, advirtió el mandatario estadounidense.

La amenaza fue emitida horas después de que Trump recibiera en la Casa Blanca a un grupo de líderes agrícolas del sur de Texas, junto con el gobernador Greg Abbott y el senador Ted Cruz, quienes han presionado al gobierno mexicano para que cumpla con el tratado que regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos.

De acuerdo con el acuerdo de 1944, Estados Unidos debe enviar a México mil 850 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado, mientras que México debe entregar 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

“México continúa violando nuestro Tratado de Aguas, y esta violación está dañando seriamente nuestros hermosos cultivos y ganado de Texas”, escribió Trump.

La advertencia se dio el mismo día en que la secretaria de Agricultura, Brook Rollins, reconoció que el sector agrícola estadounidense enfrenta una crisis más grave que cualquiera vivida por la mayoría de los agricultores.

Rollins informó que los apoyos económicos serán entregados el 28 de febrero de 2026, y que el monto que recibirán será informado a finales de este año.

Desde la Casa Blanca, Trump reiteró: “Amamos a nuestros agricultores”, y anunció un rescate financiero de 12 mil millones de dólares, que será cubierto con fondos de la Secretaría de Agricultura.