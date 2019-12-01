DOJ ordena crear lista de "terroristas domésticos" con sistema de recompensas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 09:48:50
Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de diciembre 2025.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ordenó crear una lista de supuestos “terroristas domésticos”, además de implementar un sistema de recompensas en efectivo que incentive a los estadounidenses a denunciar sus presuntas actividades “antiamericanas”, según el medio The Los Angeles Times.

De acuerdo con un memorando fechado del 4 de diciembre obtenido por el rotativo, la fiscal general Pam Bondi, instruyó al Buró Federal de Investigaciones (FBI), a identificar a los “terroristas domésticos” que recurren a la violencia, o amenazan con ella, para promover agendas políticas y sociales que vayan contra los valores americanos, capitalistas o cristianos.

El medio citado indicó que la decisión se tomó tras la creación de un nuevo grupo operativo “contra el terrorismo doméstico” y la “violencia organizada“, ordenado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de perseguir a lo que calificó como grupos criminales de “izquierda radical”.

El documento firmado por el mandatario estadounidense establece que la actual violencia política es resultado de “campañas sofisticadas y organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia, cuyo objetivo es silenciar voces disidentes, limitar la actividad política, influir en las decisiones políticas y obstaculizar” el funcionamiento de una sociedad democrática.

La orden presidencial instruye a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a agencias federales como el Departamento de Justicia o el Departamento del Tesoro a desmantelar redes de financiamiento que apoyen a estos grupos.

Por su parte, el memorando de la jefa del DOJ señala que las “agendas políticas y sociales” problemáticas podrían incluir “oposición a la ley y a la aplicación de la ley migratoria, opiniones extremas a favor de la migración masiva y la apertura de frontera.

Noventa Grados
