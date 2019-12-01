"Dios no está con los prepotentes y los soberbios": León XIV

"Dios no está con los prepotentes y los soberbios": León XIV
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 10:24:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Annaba, Argelia, a 14 de abril 2026.- El papa León XIV afirmó que Dios “no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes”.

“Pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día”, declaró el líder de la iglesia católica.

Lo anterior lo declaró en su segundo día de visita a Argelia, cuando se encontraba en un pequeño centro para ancianos en Annaba, una localidad del noroeste del país.

“Estoy contento porque Dios habita aquí, porque donde hay amor y servicio, allí está Dios”, dijo el papa hablando en inglés ante las religiosas y unos treinta ancianos.

“Pienso que el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡pues hay esperanza! Sí, porque el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras”, agregó el sumo pontífice.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre detenido en flagrancia por abuso sexual contra una niña de 10 años, es vinculado a proceso
Confirma Harfuch que desapariciones del alcalde de Taxco y su papá están ligadas a grupo michoacano
Aprehenden a alias “La Chuya”, presunta homicida de una mujer en el municipio de Yurécuaro, Michoacán 
Ultiman a trailero en Uruapan, Michoacán; se presume fue un intento de asalto
Más información de la categoria
¿Una práctica común? Captan a peritos de la Fiscalía Oaxaca robando en escena del crimen
“No hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla”: Claudia Sheinbaum
Sheinbaum exige aclaraciones por muertes de migrantes mexicanos en centros del ICE
Alumnos de FES Cuautitlán paran clases y protestan por asesinato de estudiante
Comentarios