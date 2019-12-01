Dinamarca responde a Trump: "Groenlandia no está en venta"

Dinamarca responde a Trump: "Groenlandia no está en venta"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 10:18:22
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Ankara, Turquía, a 8 de julio 2026.- Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia y dejó en claro que el territorio autónomo “no está en venta”.

“Escuché ayer al presidente estadounidense y creo que la posición de Estados Unidos es, lamentablemente, muy clara sobre este tema. Nuestra postura también lo es, como ha sido desde el principio: Groenlandia evidentemente no está en venta", declaró a periodistas al llegar a Turquía para la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"Esperamos que todos, incluidos nuestros aliados, respeten el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación. Somos un Estado soberano y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía", expresó la premier danesa.

Días atrás, desde Ankara, el mandatario estadounidense insistió en que la isla más grande del mundo debería estar "bajo el control de Estados Unidos".

En ese sentido dijo que su país necesita el control de Groenlandia para “la protección del mundo”, y aseguró que tal vez no le beneficie a Dinamarca, pero sí a ellos.

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