Dimite gobierno de Bulgaria tras protestas multitudinarias contra corrupción

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 11:47:44

Sofía, Bulgaria, a 11 de diciembre 2025.- El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, anunció la dimisión de su gobierno tripartito encabezado por los conservadores, luego de que decenas de miles de personas se manifestaron y exigieron su renuncia por presuntos actos de corrupción.

Ante el Parlamento búlgaro, el aún mandatario aseveró: “Hemos oído la voz de la sociedad”.

Zhelyazkov asumió el poder el pasado mes de enero al ganar las elecciones con la alianza GERB, el Partido Socialista Búlgaro (BSP) y el populista ITN, todos de corte conservador.

Cabe mencionar que su dimisión fue anunciada poco antes de que se votara una moción de censura contra el gobierno, la cual sería la sexta desde que asumió el poder el pasado 15 de enero.

"No dudamos de que el gobierno superaría la próxima moción de censura. Pero para nosotros, las decisiones del Parlamento tienen sentido cuando expresan la voluntad del pueblo soberano", argumentó Zhelyazkov en su discurso.

Es de comentar que, Bulgaria se quedó sin gobierno previo a que implemente el uso del euro como moneda oficial.

La semana pasada, el gobierno retiró su proyecto de presupuesto para 2026, que contemplaba subidas de impuestos, cotizaciones y diversas tasas, tras las protestas y las críticas de la oposición.