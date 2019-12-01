Diddy Combs pide perdón antes de conocer su sentencia en Nueva York

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 10:52:58

Nueva York, Estados Unidos, 3 de octubre del 2025.- El rapero y productor Sean “Diddy” Combs envió una carta al juez federal Arun Subramanian, en Nueva York, en la que pidió perdón a sus víctimas y asumió responsabilidad por su conducta, a pocas horas de conocer la sentencia en su contra.

Combs fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, aunque fue absuelto de los delitos más graves de tráfico sexual y crimen organizado, que podían resultar en cadena perpetua; la Fiscalía solicitó una condena de 11 años de prisión.

En la carta, el artista de 54 años señaló que “los últimos dos años han sido los más difíciles de su vida” y que “no tiene a nadie más a quien culpar por su situación”.

También ofreció disculpas directas a Cassie Ventura y a otra mujer identificada como “Jane”, quienes testificaron en su contra.

Cabe recordar que el rapero permanece en prisión desde septiembre de 2024, tras varios intentos fallidos de obtener libertad bajo fianza.