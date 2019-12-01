Díaz-Canel considera que agresión militar de EEUU contra Cuba "es una posibilidad"; pide a cubanos prepararse

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 10:47:35

La Habana, Cuba, a 16 de abril 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel aseguró que una agresión militar de EEUU contra la isla es “una posibilidad” real.

En ese sentido, durante su intervención en el acto conmemorativo por el aniversario 65 de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana, el mandatario indicó que el país vive un momento "absolutamente desafiante".

En ese sentido, el jefe de Estado instó a los cubanos a "estar listos" para combatir ante una invasión y prepararse para la guerra.

"No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla", aseguró.

Además, el presidente Díaz-Canel recalcó que la isla es "un Estado amenazado que no se rinde, que resiste, crea", frente a quienes hablan de que es un "Estado fallido".