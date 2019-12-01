Díaz-Canel agradece a Sheinbaum y Morena su apoyo a Cuba a pesar de presiones de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 14:40:33

La Habana, Cuba, a 5 de febrero 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el partido Morena, por el apoyo a su país en los últimos días, a pesar de las constantes presiones del gobierno de Estados Unidos.

A través de un mensaje televisado a nivel nacional, el mandatario cubano mostro su agradecimiento a todos los aliados internacionales de la isla caribeña.

“Detrás de esos discursos hay más cosas, cosas que también no podemos hoy explicar abiertamente porque el enemigo está en una persecución de todas las luces que se le pueden abrir a Cuba (…) Les puedo asegurar con todo sentido de responsabilidad que Cuba no está sola”, puntualizó declaró el jefe de Estado.

Por otra parte, Díaz-Canel aseguró que su Gobierno prepara un plan de “desabastecimiento agudo de combustible”, debido a las amenazas de EEUU.

“Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles”, reconoció el presidente ante un grupo seleccionado de periodistas de medios oficiales, oficialistas y estatales de países aliados.