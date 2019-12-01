Detonación causa daños menores en la Embajada de Estados Unidos en Oslo; no hay heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 21:31:10

Oslo, Noruega, 7 de marzo de 2026. Una explosión registrada durante la madrugada del domingo, 8 de marzo (horario local) provocó daños menores en la embajada de Estados Unidos en Oslo, sin que se reportaran personas lesionadas, informaron autoridades policiales noruegas.

De acuerdo con el jefe operativo de la policía, Michael Dellemyr, alrededor de la 1:00 de la madrugada las autoridades recibieron varios reportes sobre un fuerte estruendo en la zona. Elementos de seguridad acudieron al lugar poco después y confirmaron que se trató de una explosión que afectó el edificio diplomático.

El funcionario explicó que el estallido ocurrió en la entrada destinada al público de la embajada y precisó que los daños fueron menores. No obstante, las autoridades evitaron dar detalles sobre el tipo de afectaciones o el objeto que detonó, debido a que la investigación se encuentra en una etapa inicial.

Tras el incidente, la policía desplegó un operativo de búsqueda en el área con apoyo de perros, drones y un helicóptero para localizar a uno o más posibles responsables.

Las autoridades también iniciaron labores para recabar testimonios de testigos y analizar las evidencias encontradas en el sitio.

Ante la posibilidad de un riesgo adicional, la policía realizó revisiones en las inmediaciones de la sede diplomática y aseguró que no se encontró ningún otro objeto que represente peligro para los residentes de la zona.

En un comunicado emitido alrededor de las 4:00 de la madrugada, la policía señaló que este tipo de hechos en espacios públicos se toman con “extrema seriedad”, por lo que la investigación se realiza con amplios recursos y con alta prioridad.

Asimismo, las autoridades solicitaron a la población que comparta cualquier información o observación inusual registrada en el área de Makrellbekken entre la medianoche y las 02:00 horas a través del portal oficial de denuncias de la policía.

Como parte de las medidas de seguridad, la calle Sørkedalsveien permanece cerrada al tránsito, sin que hasta el momento se tenga una estimación sobre cuándo será reabierta.

La policía tampoco ofreció comentarios sobre los protocolos de seguridad de la embajada, aunque indicó que existe comunicación constante con el personal diplomático estadounidense mientras continúan las investigaciones.