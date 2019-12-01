Detienen en Quintana Roo a cubano buscado en EEUU

Detienen en Quintana Roo a cubano buscado en EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 07:47:59
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Cancún, Quintana Roo, a 11 de abril 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a Yoexy “N”, de origen cubano, quien está acusado de pertenecer a un grupo criminal y que cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos por el delito de conspiración para la distribución de sustancias controladas.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad federal señaló que la detención se llevó a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, mientras realizaban patrullajes en la colonia Gran Santa Fe II.

El señalado es buscado por las autoridades de Tampa, Florida, por el delito de narcotráfico.

En la detención participaron agentes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

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