Detienen en garita de Calexico a ex senadora del PT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 14:19:36

Calexico, California, Estados Unidos, a 2 de octubre 2026.– Alejandra León Gastelúm, ex senadora por el Partido del Trabajo (PT), fue detenida en la garita de Calexico, California, el pasado 1 de octubre.

De acuerdo con la información disponible, la ex legisladora federal fue requerida por los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza luego de cruzar a Estados Unidos desde Mexicali, Baja California.

Igualmente, se dio a conocer que su equipo realizó consultas con abogados en Mexicali para su defensa jurídica.

Al corte de esta edición se desconocen las causas de su arresto por parte de agentes federales estadounidenses.

Cabe señalar que, en 2018, León Gastelúm llegó al Senado de la Republica tras ganar las elecciones en las que representó a Morena, sin embargo, el partido oficialista la sancionó por su festejo, por lo que decidió abandonar la bancada morenista y unirse al PT.