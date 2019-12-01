Detienen en California a madre de Nassón Joaquín García; está acusada de trata

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 14:39:26
Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 10 de septiembre 2025.- Eva María de Joaquín, madre de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue detenida en la ciudad de Los Ángeles, California, y está acusada de trata de menores, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que la sospechosa fue detenida el 10 de septiembre y se prevé que comparezca ante el Distrito Central de California.

Cabe mencionar que Eva María y otras cuatro personas están acusadas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de conducta sexual, financiera y delictiva relacionada con la victimización de miembros de la Luz del Mundo durante muchos años.

En ese sentido, el DOJ comentó que de los señalados tres ya fueron capturados, entre ellos, Joram Núñez Joaquín, sobrino de Joaquín García.

“Según se alega en la acusación, durante décadas, Naasón Joaquín García y los demás miembros de la Empresa Joaquín La Luz Del Mundo (LLDM) utilizaron su posición y los recursos de la iglesia La Luz Del Mundo para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres”, afirmó el fiscal federal Jay Clayton.

En el caso particular de la señalada, las autoridades de EEUU aseguran que “acicalaba a menores de edad y a mujeres” para que su esposo Samuel Joaquín Flores, padre de Naasón, “ometiera abusos sexuales y ella misma igualmente, abusó sexualmente de menores y mujeres jóvenes también durante años”.

