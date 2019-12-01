Detienen en Bélgica a mexicano; lo acusan de acosar a la cantante Silvy De Bie

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 10:18:08

Lier, Bélgica, a 11 de febrero 2026.- La policía de la ciudad de Lier, Bélgica, detuvo a un ciudadano mexicano identificado como Oscar C. V., quien está señalado por acoso en agravio de la cantante Silvy De Bie, del grupo Sylver.

De acuerdo con el periódico local “Het Laatste Nieuws”, la artista denunció que un desconocido la siguió hasta el gimnasio.

“En los últimos días tuve la impresión de que alguien me seguía. Cuando estaba en mi club deportivo en Lier, el hombre apareció allí en el mostrador y pidió mi dirección privada. El club consideró que el hombre se comportaba de forma extraña y por eso avisé a la policía”, declaró la mujer al medio citado.

Según las autoridades, el sospechoso es un contador y experto financiero soltero que viajó desde la Ciudad de México a Turquía y de ahí a Bélgica para coincidir con la cantante Silvy de Bie, de 45 años.

Asimismo, a través de un comunicado, la policía local indicó que logró localizar con facilidad al sospechoso, quien había publicado en redes sociales fotos de su habitación en el hotel Hilton de Amberes, donde fue detenido.

“El hombre fue detenido tras una denuncia por acoso. Fue interrogado y luego quedó en libertad bajo estrictas condiciones. Entre otras, se le impuso una prohibición de contacto con la señora De Bie”, declaró el portavoz policial, Karen Vervoort.

Por su parte, Koen Vaneecke, abogado de Oscar C. V., aseguró que su cliente no tenía “malas intenciones”.