Detienen a principal responsable del mayor robo de oro ocurrido en Canadá

Toronto, Canadá, a 13 de enero de 2026.- Las autoridades de Canadá informaron sobre la detención de Arsalan Chaudhary, señalado como uno de los principales responsables intelectuales del que es considerado el mayor robo de oro en la historia del país. El arresto se realizó durante el lunes en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, el mismo sitio donde ocurrió el atraco en abril de 2023, justo cuando el sospechoso arribó en un vuelo procedente de Dubái.

La captura marca un avance significativo dentro de la investigación denominada Proyecto 24 Carat, cuyo objetivo es esclarecer el paradero de 6 mil 600 lingotes de oro con un valor cercano a los 15 millones de dólares, los cuales continúan sin ser localizados. La Policía Regional de Peel confirmó los hechos a ABC News.

De acuerdo con las autoridades, Chaudhary enfrenta cargos por robo superior a 5 mil dólares, dos acusaciones por posesión de bienes obtenidos de manera ilícita y conspiración para cometer un delito grave. Los investigadores lo consideran un elemento clave dentro de la red criminal, principalmente por su presunta participación en la logística para mover el oro después del robo.

El atraco ocurrió el 17 de abril de 2023, cuando un vuelo de Air Canada llegó a Toronto con un cargamento de oro y dinero en efectivo que tenía como destino una refinería en Zúrich. Según las declaraciones del sargento detective Mike Mavity, el envío fue trasladado a una bodega de almacenamiento dentro del aeropuerto.

Esa misma noche, un individuo se presentó en el lugar a bordo de un camión de cinco toneladas y logró retirar la carga tras mostrar una guía aérea falsificada. El documento replicaba una guía legítima utilizada un día antes para la recolección de un cargamento de mariscos, lo que permitió engañar al personal del almacén sin levantar sospechas.

El robo fue descubierto horas más tarde, cuando empleados de Brink’s Canadá acudieron a recoger el contenedor y confirmaron que ya no se encontraba en la instalación. Para entonces, el vehículo con el oro ya había salido del aeropuerto.

Las investigaciones señalan que el oro habría sido fundido y distribuido entre distintos compradores para evitar su rastreo. En 2024, la policía aseguró 312 mil dólares en efectivo, presuntamente vinculados a las ganancias del atraco, además de crisoles, moldes y herramientas de fundición utilizadas para alterar la composición de los lingotes y dificultar su identificación.

Las autoridades indicaron que el caso continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones, mientras el robo permanece como uno de los episodios criminales más complejos y emblemáticos en la historia de Canadá.