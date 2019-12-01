Autor: Redacción / Imagen ilustrativa / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 22:43:09

Huanggang, China, 23 de noviembre de 2026.- Autoridades aduaneras de Huanggang detuvieron a una mujer que intentaba ingresar de contrabando 21 serpientes vivas a China continental.

Los hechos ocurrieron en el Puerto de Futian, un cruce fronterizo terrestre ubicado en el distrito del mismo nombre, en la ciudad de Shenzhen, al sur de China.

La viajera llevaba pantalones holgados y caminaba con cierta rigidez, lo que llamó la atención de los oficiales aduaneros y motivó a que realizaran una inspección.

Durante la revisión, los agentes descubrieron que llevaba unas rodilleras negras sujetas con cinta adhesiva transparente en ambas piernas, debajo de la ropa. En su interior encontraron tres paquetes envueltos en calcetines negros que contenían las serpientes vivas.

El centro técnico de inspección y cuarentena de Aduanas de Shenzhen identificó los 21 ejemplares como serpientes liga, una especie no nativa de China continental.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han revelado la identidad ni la nacionalidad de la pasajera.

Finalmente, las autoridades recordaron que la legislación china prohíbe introducir especies exóticas o animales vivos sin autorización, por lo que la mujer podría enfrentar responsabilidades legales conforme a la normativa vigente.