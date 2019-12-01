Detienen a más de 500 personas e incendian más de mil autos en Francia durante festejos de Año Nuevo

Detienen a más de 500 personas e incendian más de mil autos en Francia durante festejos de Año Nuevo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 19:47:15
París, Francia, a 1 de enero 2026.- Al menos mil 173 autos fueron incendiados en Francia durante los festejos por el Año Nuevo 2026, como resultado de altercados que llevaron a la detención de 505 personas, de acuerdo con información del Ministerio del Interior.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que se tratan de cifras más elevadas que el año 2025, cuando se habían contabilizado 420 detenciones y 984 automóviles incendiados.

Por su parte, el medio France Info, comentó que el departamento del Bajo Rin con capital en Estrasburgo, había sido el más afectado por las quemas de autos, con al menos 117, seguido por el del Ródano, con capital en Lyon, con al menos 82.

Además, la Fiscalía parisina informó que fueron detenidas al menos 125 personas en la capital y su área metropolitana.

Entre esos arrestados en el área metropolitana de París había una sola mujer y una quincena de menores.

