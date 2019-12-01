Detienen a hombre por ocasionar incendio en el aeropuerto de Milán, Italia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 16:23:25

Milán, Italia, a 20 de agosto de 2025.- Un incendio se registró en la zona de salidas de la Terminal 1 del aeropuerto de Malpensa de Milán, Italia.

De acuerdo a información de las autoridades, un hombre, que fue detenido, derramó una especie de liquido inflamable sobre un mostrador de facturación, además de golpeó la estructura con un martillo.

Asimismo, indicaron que se trata de un ciudadano Malí de 28 años de edad, con residencia legal en Milán, además de que cuenta con un permiso de protección internacional que vence hasta el 2027.

Los hechos, que fueron reportados a los servicios de emergencia, ocurrieron alrededor de las 11:00 horas de este miércoles, donde solicitaban apoyo, debido a que se encontraba un hombre alterado muy cerca del mostrador número 13; asimismo, algunos testigos reportaron que escucharon golpes y ruidos que confundieron con disparos.

Al sitio se desplazaron rápidamente los bomberos para sofocar el fuego, además de apoyaron en la evacuación de los pasajeros y personal que se encontraban en la terminal con la finalidad de mantenerlos a salvo.

A pesar del incidente, el aeropuerto no detuvo sus actividades, ya que las autoridades aeroportuarias actuaron inmediatamente.

Hasta el momento, no se ha determinado qué fue lo que llevó al hombre a cometer este acto, pero tras realizar las primeras investigaciones la comisaría de Varese, encontraron que la noche del martes el presunto responsable, fue denunciado en Milán por romper escaparates de una tienda con un martillo, posteriormente fue llevado al hospital Niguarda donde le realizaron una evaluación médica, y después salió por su propio pie.

Será la fiscalía de Busto Arsizio y la policía de la frontera, quienes estarán a cargo de la investigación, para determinar si el acto fue premeditado, cómo fue que el sujeto introdujera un martillo al aeropuerto y un agente inflamable en el área de salidas.

Mientras el hombre que fue detenido permanece bajo custodia en espera de la audiencia preliminar que será este jueves en el tribunal de Busto Arsizio.