Detienen a Greta Thunberg en Londres por apoyar a presos de Acción Palestina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 11:22:08

Londres, Inglaterra, a 23 de diciembre 2025.- La activista climática y de los derechos humanos, Greta Thunberg, fue detenida en la ciudad de Londres, Inglaterra, durante un acto de apoyo a los ocho manifestantes de Acción Palestina que hacen huelga de hambre en prisión.

Lo anterior fue dado a conocer por el grupo de protesta "Prisioneros por Palestina".

Según el comunicado, la joven sueca de 22 años, se unió a decenas de personas para mostrar solidaridad con los ocho detenidos de Acción Palestina.

"Prisioneros por Palestina" publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se úede observar a Thunberg sentada en el suelo con un cartel de respaldo a los detenidos, mientras dos agentes del orden filman el momento de su arresto.

Según el grupo, la activista fue arrestada durante el acto de protesta ante el edificio de Aspen Insurance, aseguradora de la empresa de armas Elbit Systems, vinculada a Israel.

Por su parte, las autoridades británicas indicaron que la detención fue en virtud de la ley antiterrorista por sostener un cartel que decía: "Apoyo a los presos de Acción Palestina. Me opongo al genocidio".