Detienen a dos menores por intentar envenenar a un militar ruso; los acusan de apoyar a Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 08:16:45

Novosibirsk, Rusia, a 7 de agosto 2025.- Dos adolescentes fueron detenidos y acusados de intentar envenenar a un militar en la región de Siberia, informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

"El CIR está investigando una causa penal contra dos menores de edad residentes de Novosibirsk por intento de asesinato de un sujeto en ejercicio de funciones oficiales", dio a conocer la dependencia a través de su canal de Telegram.

Según información oficial, los acusados recibieron tres dosis con sustancias químicas peligrosas de parte de la inteligencia ucraniana.

Cabe señalar que los jóvenes fueron grabados mientras aplicaban el veneno sobre la palanca del asiento del piloto del vehículo personal del militar, mientras se encontraba estacionado en un aparcamiento público.