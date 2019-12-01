Detenciones de migrantes en vía pública aumentaron 1000% en segundo mandato de Trump

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de abril 2026.- Las detenciones de migrantes en vía pública en Estados Unidos, aumentaron en más del 1000 por ciento en lo que va del segundo mandato del presidente de Donald Trump, de acuerdo con el análisis de la Universidad de California Berkeley.

Según el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la institución académica incluye las capturas efectuadas en los tribunales de inmigración y en las oficinas locales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), constituyen “un fenómeno novedoso”.

El estudio compara los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden (2021-2025) con los datos a marzo de 2026 y encontró que las detenciones de la agencia federal por traslado de reclusos desde cárceles y prisiones a su custodia, las cuales antes de 2025 representaban la mayoría de las detenciones de la agencia, prácticamente se duplicaron en el último año.

El informe de la universidad californiana destacó que a probabilidad de que ICE tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente., ya que, los cambios derivaron en un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales.

La investigación determinó que las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales han aumentado un 770% en el segundo mandato de Trump.

Las capturas se tradujeron en un incremento de las deportaciones, las cuales se multiplicaron por cinco, debido a la ampliación de la capacidad de los centros de detención y a la reducción en el número de liberaciones.