Detectan dos casos de tuberculosis en el mayor centro de retención de migrantes de EEUU

Detectan dos casos de tuberculosis en el mayor centro de retención de migrantes de EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 07:57:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Paso, Texas, Estados Unidos, a 10 de febrero 2026.- Se registraron al menos dos casos de tuberculosis dentro del Camp East Montana, el centro de retención de migrantes de Estados Unidos, ubicado en El Paso, Texas, según informaron medios locales.

La congresista Verónica Escobar y autoridades locales confirmaron que dos extranjeros dieron positivo por tuberculosis y otras 18 personas se infectaron de COVID-19, agregó el portal The Texas Tribune.

Además, la representante demócrata dijo al medio citado que supo de los brotes de estas enfermedades el mes pasado, en un encuentro en el que también estuvieron presentes funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por otra parte, a través de su cuenta oficial de X, la legisladora contó que visitó de nueva cuenta el centro de detención y pudo confirmar que  os problemas “persisten” y que la administración de las instalaciones -a cargo de una empresa privada llamada Acquisitions Logistics– está “cada vez peor”.

Cabe mencionar que el Camp East Montana está compuesto por carpas y tiene capacidad para unos 5 mil detenidos.

Al menos tres personas han fallecido dentro del centro en lo que va de año: una de ellas por suicidio, otra tras una falla renal y el tercero por “homicidio” en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Lanzan dron explosivo contra gym de Secretaría de Seguridad de Escuinapa; hay 2 heridos
Incendio en ferretería dejó severos daños materiales en colonia El Pueblito de Corregidora, Querétaro
Célula ligada a hijos de Joaquín Guzmán, responsable de desaparición de mineros en Sinaloa; habrían sido confundidos con rivales, asegura Harfuch
Una lesionada en aparatoso choque, en Paseo Constituyentes, en Querétaro capital
Más información de la categoria
"Se vulnera mi proceso judicial": vicealmirante Farías Laguna envía carta a Claudia Sheinbaum
Célula ligada a hijos de Joaquín Guzmán, responsable de desaparición de mineros en Sinaloa; habrían sido confundidos con rivales, asegura Harfuch
Tragedia en León: muere niño de dos años tras ser atropellado por su tío en la Central de Abastos
Momentos de tensión en Monterrey: mujer se lanza a carriles centrales y es atropellada en Paseo de los Leones
Comentarios