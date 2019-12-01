Detectan dos casos de tuberculosis en el mayor centro de retención de migrantes de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 07:57:24

El Paso, Texas, Estados Unidos, a 10 de febrero 2026.- Se registraron al menos dos casos de tuberculosis dentro del Camp East Montana, el centro de retención de migrantes de Estados Unidos, ubicado en El Paso, Texas, según informaron medios locales.

La congresista Verónica Escobar y autoridades locales confirmaron que dos extranjeros dieron positivo por tuberculosis y otras 18 personas se infectaron de COVID-19, agregó el portal The Texas Tribune.

Además, la representante demócrata dijo al medio citado que supo de los brotes de estas enfermedades el mes pasado, en un encuentro en el que también estuvieron presentes funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por otra parte, a través de su cuenta oficial de X, la legisladora contó que visitó de nueva cuenta el centro de detención y pudo confirmar que os problemas “persisten” y que la administración de las instalaciones -a cargo de una empresa privada llamada Acquisitions Logistics– está “cada vez peor”.

Cabe mencionar que el Camp East Montana está compuesto por carpas y tiene capacidad para unos 5 mil detenidos.

Al menos tres personas han fallecido dentro del centro en lo que va de año: una de ellas por suicidio, otra tras una falla renal y el tercero por “homicidio” en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.