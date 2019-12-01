Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 10:50:57

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de noviembre 2026.- El gobierno de Estados Unidos informó que han detectado más de 30 mil vuelos sospechosos de drones en la frontera con México, en lo que va del año.

Lo anterior lo mencionó el jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, durante una comparecencia ante la Cámara de Representantes.

En ese sentido, el funcionario estadounidense señaló que dicha tecnología es utilizada por grupos criminales para vigilar a las fuerzas de seguridad y el contrabando de drogas.

“Dentro de México se han utilizado drones armados contra las autoridades mexicanas y contra cárteles rivales. Es probable que los avances en la tecnología de drones —incluidas cámaras mejoradas, mayores tiempos de vuelo, funciones antiinterferencias y mayores capacidades de carga útil— aumenten el interés de las organizaciones criminales transnacionales”, acusó.

Además, el secretario Mullin añadió que, al tiempo que los grupos criminales usan los drones, también modifican sus métodos con el fin de mantener el trasiego de droga hacia Estados Unidos.

“Si bien las incautaciones de fentanilo por peso en la frontera entre Estados Unidos y México disminuyeron casi a la mitad en 2026 en comparación con 2024, esta métrica refleja en parte un cambio táctico de las organizaciones criminales, que pasaron de tabletas terminadas a polvo”, explicó ante los legisladores de mayoría republicana.