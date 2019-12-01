Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 22:57:32

Washington, Estados Unidos, a 19 de noviembre de 2026.- Las recientes interrupciones tecnológicas que afectaron servicios esenciales y plataformas digitales en Estados Unidos derivaron en un cambio dentro del equipo de seguridad del gobierno de Donald Trump, luego de que fuera destituido Sean Cairncross, quien se desempeñaba como director nacional de Ciberseguridad de la Casa Blanca.

La decisión fue confirmada este jueves por una fuente cercana a la administración estadounidense, quien señaló que el mandatario respaldó la salida del funcionario al considerar que no contaba con las credenciales necesarias para ocupar el puesto.

Entre las afectaciones registradas durante los últimos días se encuentran interrupciones en el tráfico aéreo, operaciones de cajeros automáticos, servicios de correo electrónico y acceso a fotografías almacenadas en plataformas de la nube. Los problemas también alcanzaron sistemas internos de comunicación de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Ante este escenario, Kirsten Davies, actual directora de Información del Departamento de Defensa, asumirá temporalmente las responsabilidades de Cairncross. De acuerdo con la fuente, cuenta con un perfil más adecuado para desempeñar las funciones y su nombramiento ya fue avalado por el Senado.

Antes de llegar a la dirección nacional de Ciberseguridad, Cairncross ocupó distintos cargos dentro del entorno político de Trump durante su primer mandato. También se desempeñó como director de operaciones del Comité Nacional Republicano durante el proceso electoral de 2016.

Por su parte, especialistas y funcionarios estadounidenses relacionaron las interrupciones con la antigüedad y complejidad de algunos sistemas informáticos, así como con los trabajos de actualización y protección de infraestructura digital ante los nuevos riesgos asociados con el desarrollo de la inteligencia artificial.

Las fallas generaron preocupación por la vulnerabilidad de los servicios tecnológicos en el país, debido a que afectaron actividades cotidianas, comunicaciones y operaciones de sectores estratégicos.