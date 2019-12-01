Destaca Ronald Johnson la cooperación bilateral entre EU y México para desarmar grupos delictivos

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que ambos países mantienen una cooperación activa para enfrentar a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera. El diplomático subrayó que las autoridades de ambas naciones han intensificado esfuerzos conjuntos para debilitar a los grupos delictivos que ponen en riesgo la seguridad de las comunidades.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario estadounidense destacó que ambos gobiernos “están tomando acciones bilaterales decisivas para desarmar a los cárteles transnacionales que amenazan a las comunidades en ambos lados de la frontera”. Sus declaraciones se produjeron horas después de comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidos a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.

Johnson también hizo énfasis en las acciones emprendidas por su país para combatir el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano, señalando que frenar este flujo es clave para debilitar la capacidad operativa de los cárteles. En ese sentido, explicó que detener la circulación de armas “no es solo una prioridad para los Estados Unidos, es fundamental para debilitar a los cárteles y garantizar comunidades más seguras para las familias en ambos países”.

El diplomático aseguró además que la administración de Donald Trump ha intensificado las medidas contra estas redes criminales. “La Administración del presidente Trump ha actuado con firmeza contra estas redes para proteger a nuestras naciones de la violencia narcoterrorista”, afirmó, al tiempo que dio a conocer algunos resultados de estas operaciones.

Entre los avances mencionados, Johnson detalló que las autoridades han asegurado más de 36 mil armas de fuego ilegales y alrededor de 2.3 millones de cartuchos. Asimismo, indicó que “agentes estadounidenses han interceptado 4 mil 500 armas con destino a México y 650 mil cartuchos” y agregó que “las Operaciones en los Estados Unidos han desmantelado redes de contrabando que intentaban introducir a México armamento de alto poder, incluidas armas alimentadas por cinta y rifles calibre .50 de alta potencia”.