“Despreciable”; Trump condena tiroteo en contra del ICE y responsabiliza a la izquierda radical
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 19:37:48
Washington, Estados Unidos, a 24 de septiembre de 2025.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la “izquierda radical” de estar detrás del tiroteo ocurrido este martes en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, donde dos personas perdieron la vida. El mandatario calificó el ataque como despreciable.

Trump aseguró que los agentes del ICE enfrentan un incremento “sin precedentes” de amenazas y ataques, en medio de las operaciones migratorias que su administración impulsa como parte de su ofensiva contra la inmigración irregular.

De acuerdo con el republicano, la violencia deriva de la “constante demonización” de las fuerzas del orden por parte de los demócratas más radicales, quienes han pedido incluso la desaparición del ICE y han comparado a sus agentes con “nazis”.

El presidente adelantó que prepara una orden ejecutiva para desmantelar lo que denominó “redes de terrorismo doméstico”, que afirmó. Están sembrando miedo en el país.

