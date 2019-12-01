Desplazamiento de toda la población, entre los planes de EEUU en Gaza, según medios

Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- El desplazamiento de toda la población de la Franja de Gaza para convertir el territorio en un centro turístico y manufacturero es uno de los planes que tiene Estados Unidos para el futuro en el enclave palestino, según informó el medio The Washington Post (TWP).

El rotativo publicó un documento de 38 páginas donde se detalla que Gaza sería controlada en régimen de fideicomiso por Estados Unidos, al ser entregado por Israel, durante al menos 10 años y requeriría reubicar como mínimo temporalmente a los dos millones de gazatíes durante la reconstrucción.

Según el texto citado, las dos mecánicas para acometer el desplazamiento de una población asediada serían mediante lo que denomina “salidas voluntarias” (según el prospecto) a otro país, o a través de “zonas restringidas y seguras” dentro del enclave.

Dicho fideicomiso ofrecería a quienes posean terrenos un token digital a cambio de derechos para reurbanizar su propiedad, que se utilizaría para financiar una nueva vida en otro lugar o, eventualmente, se canjearía por un apartamento en una de las seis u ocho nuevas ciudades inteligentes impulsadas por IA que se construirán en Gaza, de acuerdo a The Washington Post.

Cada ciudadano podrá que decida abandonar el país recibiría un pago en efectivo de 5 mil dólares y subsidios para cubrir cuatro años de alquiler en otro lugar, así como un año de alimentos.