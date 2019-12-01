Desplazamiento de toda la población, entre los planes de EEUU en Gaza, según medios

Desplazamiento de toda la población, entre los planes de EEUU en Gaza, según medios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 07:37:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- El desplazamiento de toda la población de la Franja de Gaza para convertir el territorio en un centro turístico y manufacturero es uno de los planes que tiene Estados Unidos para el futuro en el enclave palestino, según informó el medio The Washington Post (TWP).

El rotativo publicó un documento de 38 páginas donde se detalla que Gaza sería controlada en régimen de fideicomiso por Estados Unidos, al ser entregado por Israel, durante al menos 10 años y requeriría reubicar como mínimo temporalmente a los dos millones de gazatíes durante la reconstrucción.

Según el texto citado, las dos mecánicas para acometer el desplazamiento de una población asediada serían mediante lo que denomina “salidas voluntarias” (según el prospecto) a otro país, o a través de “zonas restringidas y seguras” dentro del enclave.

Dicho fideicomiso ofrecería a quienes posean terrenos un token digital a cambio de derechos para reurbanizar su propiedad, que se utilizaría para financiar una nueva vida en otro lugar o, eventualmente, se canjearía por un apartamento en una de las seis u ocho nuevas ciudades inteligentes impulsadas por IA que se construirán en Gaza, de acuerdo a The Washington Post.

Cada ciudadano podrá que decida abandonar el país recibiría un pago en efectivo de 5 mil dólares y subsidios para cubrir cuatro años de alquiler en otro lugar, así como un año de alimentos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran armas de fuego, cartuchos, sustancias ilícitas y equipo táctico durante cateo en Culiacán, Sinaloa
Se registra enfrentamiento entre grupos rivales en Culiacán, Sinaloa; jefe criminal habría muerto
Balean a tres jóvenes en Huitzilac, Morelos; vecinos los auxilian
Balean a un hombre en fraccionamiento Camponubes de Morelia, Michoacán; resultó herido
Más información de la categoria
Suprema Corte del Acordeón: Se instaura sin legitimidad nuevo Poder Judicial en México; elecciones sin votantes, acordeones, plagios y nepotismo manchan a sus miembros
Se registra enfrentamiento entre grupos rivales en Culiacán, Sinaloa; jefe criminal habría muerto
Terremoto de magnitud 6.0 devasta este de Afganistán; hay al menos 800 muertos
Desplazamiento de toda la población, entre los planes de EEUU en Gaza, según medios
Comentarios