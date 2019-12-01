Desde prisión Bolsonaro reafirma a su hijo como candidato presidencial en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 10:47:22

Brasilia, Brasil, a 25 de diciembre 2025.- El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se encuentra preso por liderar un intento de golpe de Estado, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró que su hijo, Flavio Bolsonaro, es la mejor opción de la derecha para ser el candidato presidencial en 2026.

Cabe señalar que el ex mandatario brasileño se someterá a una cirugía por una hernia bilateral, por lo que salió brevemente de la prisión en donde cumple una condena de hasta 27 años.

A través de una carta, el ex jefe de Estado indicó que mantiene su compromiso de “no permitir que la voluntad popular sea silenciada”.

"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026", dijo el líder ultraderechista en la misiva.

En días previos se informó que la Corte Suprema de Brasil discutiría la posibilidad de reducir la condena de Bolsonarao, al tomar en cuenta su avanzada edad y sus problemas de salud.