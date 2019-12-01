Descarta Trump posibilidad de prontas elecciones en Venezuela, asegura que "el país es un desastre"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 09:49:16

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que se dé una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días, y comentó que eso sucederá hasta que el país “recupere salud”.

“Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar”, dijo el líder republicano.

En entrevista para la cadena NBC News, el mandatario estadounidense dilucidó una transición a largo en la nación sudamericana e insistió en que lo importante es reparar la infraestructura del país.

En ese sentido, el jefe de Estado comentó que en estos momentos Venezuela es “un desastre”.

“Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre”, aseguró Trump.